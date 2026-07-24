"Ho detto di no, mi sono imposto", Leão e il retroscena di mercato. Che parole per Maldini

Rafael Leão rivela un retroscena di calciomercato al podcast Podpah: il rifiuto all'Inter prima del Milan e il legame profondo con Paolo Maldini
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Rafael Leão è tornato a parlare (qui il punto sul suo futuro al Milan). Dall'estratto delle sue parole al podcast Podpah, il portoghese ha ricordato anche il suo passaggio in rossonero e il 'no' alla possibilità di andare all'Inter. "Ho detto di no, mi sono imposto. Anche se giocavano la Champions League. No, non voglio andare, amico, ho detto. Non voglio andare all'Inter. Dopo qualche giorno, il mio agente mi ha detto: 'Senti, il Milan ti farà un'offerta tra qualche ora'. Ho detto: 'Cosa intendi? Ne sei sicuro?'. 'Sì, il Milan' Ho risposto: 'Okay, bene, terrò gli occhi aperti'".
Il ciclo di Leão al Milan e il mercato di Ruben AmorimBellissime parole quelle di Leão: l'attaccante è stato per anni il punto di riferimento per il Milan, anche se ora il suo ciclo in rossonero sembra finito. Il Diavolo punta a incassare una cifra importante dalla sua cessione, visto che vuole investire per regalare un trequartista offensivo a Ruben Amorim. La migliore stagione in Serie A per Leão resta quella dello Scudetto rossonero, ovvero il 2021-2022. Il portoghese era stato eletto MVP del campionato.
Il retroscena sullo Scudetto e l'importanza di Paolo MaldiniEcco le sue parole anche sull'importanza della figura di Paolo Maldini per la sua crescita al Milan. "Dopo 12 anni, abbiamo vinto il campionato. Maldini è stato una figura chiave, un elemento fondamentale nelle partite decisive. Ha saputo davvero farsi valere nei momenti cruciali. E credo che, dopo quel campionato, il mio status sia cambiato, sia dentro che fuori dal campo. E provo un'immensa gratitudine per ciò che ho ottenuto. L'Italia è un Paese che vive di calcio, e si percepisce tutto: nei ristoranti, ovunque vada, ricevo tantissimo affetto, un affetto enorme".
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