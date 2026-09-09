Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, il Milan è atteso da un'altra trasferta insidiosa. Sabato 12 settembre alle 18:00, i rossoneri affronteranno la Lazio del grande ex Gennaro Gattuso allo 'Stadio Olimpico' di Roma. In vista del match valido per la 3ª giornata della Serie A ha già parlato Romano Floriani Mussolini.

Mussolini su Gattuso

"In questo successo c'è tantissimo di Gattuso, la vittoria di carattere ottenuta oggi ne è la prova. Siamo stati bravi a ribaltarla. Il nostro è un gruppo fantastico, composto da ottime persone che danno sempre il massimo in campo. Spero sia soltanto il primo passo di una grande stagione".

Lazio, le parole di Mussolini in vista del Milan

"Se il Milan può cambiare le nostre ambizioni? Noi ragioniamo di partita in partita, senza fare calcoli sul resto. Siamo stati bravi ad iniziare così affronteremo la prossima sfida con ancora più cattiveria".

Intervistato ai microfoni di 'DAZN' al termine della vittoria per 2-1 sul campo dell'Udinese,ha spiegato come l'approccio distia giovando allaLaarriva all'appuntamento a punteggio pieno, conottenute nelle prime tre uscite stagionali.ha avvertito il, affermando con certezza come i biancocelesti siano pronti a mettere in campo ancora più cattiveria agonistica.

Durante il match contro il Milan, la Lazio non potrà contare sul pieno sostegno dei propri tifosi. Il popolo biancoceleste è ancora in protesta contro la gestione del proprietario Claudio Lotito, come dimostrano gli appena 4500 abbonamenti sottoscritti dai sostenitori. Nelle stagioni precedenti, il club capitolino aveva sempre raggiunto almeno quota 29 mila abbonati, scrive 'Calcio e Finanza'.