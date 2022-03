Laporta: “Superlega? Sarà aperta, non più chiusa. Si è evoluta” | News

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla realizzazione del progetto Superlega

Intervenuto ai microfoni di 'Rac1', Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato della Superlega. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono tanti club inglesi favorevoli al progetto, ma non si espongono perché sono in attesa delle sentenze dei tribunali. È una Superlega aperta, non più chiusa, si è evoluta. Sarà sicuramente la Lega più attraente del mondo. Credo che alla fine riusciremo ad instaurare un dialogo costruttivo con la UEFA e che si possa creare una Champions League migliorata". Infine, ha anche lanciato una frecciatina nei confronti di Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG: "Non può essere che i club statali vadano di pari passo con la UEFA per fare ciò che vogliono ed essere i maestri del calcio europeo. È chiaro che per la sopravvivenza dei club non possiamo permetterlo".