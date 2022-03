Barcellona, Laporta: “Abbiamo chiuso per un centrocampista” | News

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al calciomercato del club blaugrana

Intervenuto ai microfoni di 'RAC1', il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato dei blaugrana. Queste le sue parole: "Non ho ricevuto nessun messaggio da Leo (Messi, ndr) o dal suo entourage in questa direzione. In questo momento non stiamo valutando il suo ritorno. Stiamo costruendo una squadra giovane che sta iniziando a funzionare. Leo è Leo, è il miglior giocatore in mondo, però non contempliamo il suo ritorno. Non vorremmo fare un passo indietro. Abbiamo chiuso due acquisti. Potrebbe trattarsi di un difensore e di un centrocampista (Andreas Christensen e Franck Kessié, ndr). Raphinha, invece, è un grande giocatore. Deco (il suo agente, ndr) ha il suo lavoro e ci informa sui dettagli per non sbagliare. E in alcuni casi ci ha aiutato molto". Milan, le top news di oggi: esclusiva Le Gardien, infortunio Florenzi.