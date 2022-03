Calciomercato Milan – Difesa, non solo Botman: altro colpo in vista

Il Milan di Stefano Pioli, in piena corsa per lo Scudetto, uscirà quasi rivoluzionato dal prossimo calciomercato estivo. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, dovranno sostituire un paio di giocatori che andranno via a costo zero con elementi di qualità. Poi, dovranno puntellare l'organico con una serie di innesti mirati, al fine di potenziare la squadra e renderla più competitiva possibile. Non soltanto per la Serie A, ma anche per disputare una Champions League di livello. In difesa ci saranno dei movimenti importanti.