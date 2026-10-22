Pellegatti suona l'allarme: "Ramos e Camarda, in attacco sono troppo pochi". Mossa di Cardinale?

Questa sera il Milan torna in campo per la terza partita dell'Europa League 2026-27: altra trasferta, stavolta contro il Bournemouth. Non ci saranno Chukwueze e Ramos, con l'attacco di Amorim che sarà quindi decimato. L'allenatore portoghese dovrà adattarsi.

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L'allarme di Carlo Pellegatti sull'attacco del Milan

Il piano di Ruben Amorim tra Camarda e la carta Cisse

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato proprio di questo argomento nel suo video su 'YouTube':"Torniamo a quello che abbiamo detto durante l'estate, ovvero che, si può rimediare con Cisse o Pulisic centravanti, ma non è il loro ruolo. A livello numerico siamo molto pochi come attaccanti centrali. Se viene un raffreddore a Ramos che facciamo? Io sono convinto che Cardinale capisca questa situazione e, se non dovessero esplodere Camarda o Cisse, provvederà. Con il Bournemouth partita intensa, banco di prova per i calciatori che giocano di meno".Vero che il Milan non ha molte soluzioni offensive come prima punta e, ma il piano di Ruben Amorim è stato chiaro. L'allenatore portoghese vuole vedere la crescita dell'attaccante classe 2008 e vuole avere la possibilità di schierarlo dal primo minuto quando necessario.

Ci sarà spazio anche per lui questa sera, considerando che le alternative interne mostrano scenari differenti:

Cisse , invece, ha dimostrato di poter essere un'arma davvero molto interessante in area di rigore segnando una tripletta da vera prima punta.

, invece, ha dimostrato di poter essere un'arma davvero molto interessante in area di rigore segnando una tripletta da vera prima punta. È un banco di prova molto interessante per l'attacco del Milan e anche per il mercato del futuro: il Diavolo potrebbe intervenire a gennaio per cercare una punta, ma i giovani rossoneri vogliono dimostrare a Ruben Amorim di potersi caricare sulle spalle il reparto anche quando il leader assoluto, ovvero Ramos, non è a disposizione.

Vedremo come andrà la partita di questa sera che potrebbe lasciare segnali molto interessanti per l'allenatore portoghese.