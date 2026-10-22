Il ritorno di Dalot in Serie A? Milan, Inter e Juve si muovono e chiedono informazioni

Il top player della Premier League non rinnova e tre big del nostro campionato si muovono subito. Ecco i dettagli dell'affare e i numeri del jolly
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Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: secondo il sito de 'La Gazzetta dello Sport' Diogo Dalot potrebbe diventare un calciatore interessante per la Serie A in futuro. Come scrive la rosea il terzino portoghese sta bene al Manchester United ed è considerato un giocatore molto importante. Resta però da capire la sua situazione contrattuale visto che è in scadenza a giugno 2028: senza un rinnovo potrebbe diventare un obiettivo per i club italiani.
Secondo il quotidiano, infatti, Milan, Inter e Juventus avrebbero già chiesto informazioni. Non ci sarebbero trattative concrete, ma Dalot piacerebbe e si potrebbero aprire discorsi più approfonditi più avanti, specialmente se il Manchester United dovesse continuare a fare fatica.
Diogo Dalot come jolly tattico per il Milan di Ruben AmorimDiogo Dalot è un terzino classe 1999 che può giocare sia a destra, sia a sinistra e sa abbinare una buona fase offensiva a una buona fase difensiva. Sa giocare dentro al campo e potrebbe essere un jolly davvero molto interessante per il Milan di Ruben Amorim. Con il tecnico portoghese potrebbe giocare come terzino a destra o sinistra in caso di difesa a quattro, ma sarebbe molto utile anche come esterno a tutta fascia con il possibile modulo a 3 in difesa.
Le statistiche stagionali di Diogo Dalot in Premier LeagueEcco i numeri stagionali di Dalot in Premier League (dal sito Sofascore):
- Presenze: 7
- Da titolare: 5
- Minuti per partita: 67
- Gol: 0 (xG Gol attesi: 0.24)
- Tiri totali a partita: 1.1
- Assist: 0 (xA Assist attesi: 0.32)
- Grandi occasioni create: 1
- Passaggi chiave per partita: 2.0
- Passaggi accurati per partita: 26.4 (84%)
- Palloni recuperati per partita: 4.1
- Dribblato dagli avversari per partita: 0.3
- Totale duelli vinti: 4.6 (57%)
Il prezzo del cartellino: la valutazione di TransfermarktQuanto potrebbe costare? Per il sito transfermarkt.it il suo valore è di 30 milioni di euro, ma in caso di mancato rinnovo il suo prezzo potrebbe essere più basso, proprio perché il Manchester United rischierebbe di perderlo a zero nel 2028.
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