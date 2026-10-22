Il ritorno di Dalot in Serie A? Milan, Inter e Juve si muovono e chiedono informazioni

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: secondo il sito de 'La Gazzetta dello Sport' Diogo Dalot potrebbe diventare un calciatore interessante per la Serie A in futuro. Come scrive la rosea il terzino portoghese sta bene al Manchester United ed è considerato un giocatore molto importante. Resta però da capire la sua situazione contrattuale visto che è in scadenza a giugno 2028: senza un rinnovo potrebbe diventare un obiettivo per i club italiani.

Secondo il quotidiano, infatti, Milan, Inter e Juventus avrebbero già chiesto informazioni. Non ci sarebbero trattative concrete, ma Dalot piacerebbe e si potrebbero aprire discorsi più approfonditi più avanti, specialmente se il Manchester United dovesse continuare a fare fatica.

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Diogo Dalot come jolly tattico per il Milan di Ruben Amorim

Le statistiche stagionali di Diogo Dalot in Premier League

Presenze: 7

7 Da titolare: 5

5 Minuti per partita: 67

67 Gol: 0 (xG Gol attesi: 0.24)

0 (xG Gol attesi: 0.24) Tiri totali a partita: 1.1

1.1 Assist: 0 (xA Assist attesi: 0.32)

0 (xA Assist attesi: 0.32) Grandi occasioni create: 1

1 Passaggi chiave per partita: 2.0

2.0 Passaggi accurati per partita: 26.4 (84%)

26.4 (84%) Palloni recuperati per partita: 4.1

4.1 Dribblato dagli avversari per partita: 0.3

0.3 Totale duelli vinti: 4.6 (57%)

Il prezzo del cartellino: la valutazione di Transfermarkt

Diogo Dalot è un terzino classe 1999 che può giocare sia a destra, sia a sinistra e sa abbinare una buona fase offensiva a una buona fase difensiva. Sa giocare dentro al campo e potrebbe essere un jolly davvero molto interessante per il Milan di Ruben Amorim. Con il tecnico portoghese potrebbe giocare come terzino a destra o sinistra in caso di difesa a quattro, ma sarebbe molto utile anche come esterno a tutta fascia con il possibile modulo a 3 in difesa.Ecco i numeri stagionali di Dalot in Premier League (dal sito Sofascore):Quanto potrebbe costare?, ma in caso di mancato rinnovo il suo prezzo potrebbe essere più basso, proprio perché il Manchester United rischierebbe di perderlo a zero nel 2028.