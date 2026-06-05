Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
"Maldini? Era sempre li a guardarci allenare"—
Uno dei ricordi che custodisce con maggior affetto è quello legato a Paolo Maldini. Il calciatore portoghese ha descritto l'ex dirigente rossonero come una presenza costante a Milanello, nonostante potesse rimanere tranquillamente in ufficio:
«All’epoca era dirigente del club. Avrebbe potuto passare le giornate nel suo ufficio, sorseggiando caffè e facendo semplicemente Paolo Maldini. Ma vi assicuro che ogni singolo giorno, con il sole, con la pioggia o con il freddo, era lì a guardarci allenare. Sempre in giacca e cravatta, nel più autentico stile italiano. Ricordo che un giorno mi prese da parte e pensai che stesse per darmi qualche consiglio tecnico. Tipo: ‘Marca così’, ‘Intervieni così in tackle’, cose del genere. Oppure avrebbe potuto fare quello che dice: ‘Questo è il mio club, qui ho vinto tutto, quindi dovete fare questo e quest’altro’ Invece era concentrato soprattutto sull’aspetto mentale. ‘Diogo, ti stai impegnando troppo. Stai tranquillo. Sei un giocatore straordinario, andrà tutto bene’. Quando Maldini crede in te, come fai a non credere in te stesso?».
Spazio anche per Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, all'epoca allenatore e calciatore del Milan. Il terzino portoghese ha rievocato con ironia l'intensità della stagione vissuta durante il periodo del Covid:
«In quella stagione ho giocato a destra, ho giocato a sinistra, sono finito in panchina… ho vissuto davvero di tutto. Era il periodo del COVID, quindi dalla televisione si poteva sentire Mister Pioli urlare il mio nome ogni cinque secondi. (E, a dire il vero, di solito aveva ragione. Avrò sempre grande rispetto per Mister Pioli) Ho imparato moltissimo anche da Zlatan. Poteva stare fermo cinque settimane per un brutto infortunio e, al primo allenamento di ritorno, si lanciava negli uno contro uno e prendeva a calci tutti. Aveva quarant’anni. ‘Non venire qui a rovinare il mio allenamento’. Se davi il 99%, eri fuori. Il Milan mi ha fatto sentire di nuovo un calciatore».
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