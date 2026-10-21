Un compleanno speciale sul palcoscenico dell'Europa League per il baby talento del Milan. Domani sera, in occasione della sfida contro il Bournemouth al Vitality Stadium per la terza giornata della League Phase, Alphadjo Cisse compirà ufficialmente 20 anni. Il tecnico rossonero Rúben Amorim è intenzionato a regalargli una maglia da titolare sulla trequarti del Diavolo, preferendo farlo festeggiare sul rettangolo verde anziché davanti alla classica torta di compleanno.

Il fattore Europa e i numeri da urlo di Cisse lontano da San Siro

Le ragioni tattiche e lo scontro con il Bournemouth di Marco Rose

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Il numero 70 rossonero va a caccia di un'altra notte magica dopo la straordinaria tripletta rifilata giovedì scorso alla Red Bull Arena contro il RB Salisburgo. Nonostante la prestazione da applausi celebrata da tutta la critica, Amorim ha deciso di lasciarlo in panchina per l'intero match di campionato contro l'Atalanta, gestendo così la pressione sulle spalle del ragazzo trevigiano. I dati statistici, d'altronde, evidenziano come l'ex gioiello di Hellas Verona e Catanzaro si trovi straordinariamente a proprio agio nelle serate continentali: in Europa League viaggia a una media di 3 tiri a partita contro gli 1,4 della Serie A, con la spaventosa media di(rispetto a una rete ogni 121 minuti e mezzo in campionato). Inoltre, dei 5 gol totali siglati nelle sue prime 7 presenze in rossonero, nessuno è arrivato a San Siro.Questa spiccata pericolosità nelle gare esterne e di coppa trova una chiara spiegazione tattica. Lontano dalle mura amiche il Milan beneficia di maggiori spazi e, contro avversari europei meno propensi a barricate difensive rispetto alle squadre italiane, Cisse ha il tempo e il modo per sprigionare la sua qualità. Domani sera il test sarà probante: il Bournemouth dista faticando in Premier League ma vola a punteggio pieno in Europa, forte dei successi contro Real Sociedad (2-1) e Sturm Graz (3-0). Amorim si affiderà all'imprevedibilità del suo gioiello per scardinare la retroguardia delle Cherries.Il club di Via Aldo Rossi ha già le idee chiare sul futuro del ragazzo, pilastro anche della. La dirigenza del Diavolo ha infatti già pronto unper blindare il proprio talento. La palla passa ora al campo: la missione di Cisse sarà quella di dimostrare ad Amorim di poter essere un titolare fisso e indiscutibile, smentendo l'idea di un dualismo obbligatorio e confermando di poter coesistere sul terreno di gioco insieme a una stella del calibro di