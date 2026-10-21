Il tecnico rossonero Rúben Amorim sta studiando la formazione per la sfida di Europa League che vedrà il Milan opposto al Bournemouth domani sera alle ore 21:00 al Vitality Stadium. In attesa delle indicazioni definitive che arriveranno dall'allenamento di rifinitura di questa mattina a Milanello, l'allenatore portoghese sembra orientato a varare un profondo turnover rispetto all'ultimo successo ottenuto in Serie A contro l'Atalanta, riproponendo un assetto molto simile a quello che ha travolto il RB Salisburgo in trasferta.

I dubbi sul modulo e le scelte in difesa: l'assetto fluido di Amorim

La cerniera di centrocampo e il ballottaggio Musah-Rabiot

La linea dei trequartisti e Gonçalo Ramos terminale offensivo

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Bournemouth-Milan: la probabile formazione rossonera

Il primo grande nodo da sciogliere riguarda il modulo tattico ideale per contrastare le Cherries guidate da Marco Rose. L'ipotesi più accreditata porta a unpronto a trasformarsi in unin fase di possesso. Davanti a Mike Maignan, la linea difensiva dovrebbe vedere la conferma della coppia centrale composta da Koni De Winter e Strahinja Pavlović. Le principali novità riguarderanno invece le corsie esterne, dove si profila l'impiego dal primo minuto di Fikayo Tomori e del giovane Davide Bartesaghi, pronti a garantire velocità, corsa e freschezza atletica.In mezzo al campo le gerarchie sembrano delineate per due terzi. La cabina di regia sarà affidata stabilmente al talento di, supportato dalla fisicità di Ruben Loftus-Cheek, scelto anche come rappresentante della squadra nella conferenza stampa di questa sera al fianco del mister. Per l'ultimo posto nel reparto nevralgico è aperto un serrato ballottaggio trae Adrien Rabiot, con lo statunitense attualmente in leggero vantaggio per una maglia da titolare grazie alle sue caratteristiche di rottura e inserimento.Sulla trequarti Amorim è intenzionato a dare spazio alla fantasia e all'imprevedibilità. Dietro alla punta centrale agiranno infatti, elementi ideali per creare superiorità numerica e rifornire il terminale offensivo. Il ruolo di centravanti titolare sarà occupato da, chiamato a guidare l'attacco rossonero dal primo minuto, mentre il giovane Francesco Camarda sarà l'arma tattica pronta a subentrare a gara in corso dalla panchina.Di seguito lo schieramento ipotizzato per la terza giornata della League Phase europea, fermo restando che le ultime ore di vigilia potrebbero regalare qualche ulteriore modifica in base allo stato di forma generale della rosa.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Hutchinson, Musah (Rabiot), Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disposizione: Torriani, Gila, Diawara, Chukwueze, Comotto, Modrić, Estupiñán, Moreira, Rabiot (Musah), Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.