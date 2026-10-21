Il Milan potrebbe presto registrare una firma importantissima che blinderebbe uno dei pilastri della formazione rossonera prima della riapertura del calciomercato. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera oggi in edicola, è infatti già a buon punto la trattativa tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'entourage di Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto del centrocampista francese. Il proprietario del club Gerry Cardinale e il tecnico Rúben Amorim stravedono per l'ex Juventus e spingono per accelerare le pratiche prima della sessione invernale.

Dettagli e cifre del nuovo accordo: Rabiot firma fino al 2030

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