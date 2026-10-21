Il Corriere della Sera svela la trattativa avanzata tra il Milan e il francese. Pronto un ingaggio da 5 milioni netti per agganciare Mike Maignan
"Sarri, è l'ora della pensione!", poi il giudizio sui cambi di Amorim: Milan-Atalanta, le reazioni social
Il Milan potrebbe presto registrare una firma importantissima che blinderebbe uno dei pilastri della formazione rossonera prima della riapertura del calciomercato. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera oggi in edicola, è infatti già a buon punto la trattativa tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'entourage di Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto del centrocampista francese. Il proprietario del club Gerry Cardinale e il tecnico Rúben Amorim stravedono per l'ex Juventus e spingono per accelerare le pratiche prima della sessione invernale.
Dettagli e cifre del nuovo accordo: Rabiot firma fino al 2030Attualmente il calciatore transalpino è legato al Milan da un accordo valido fino al 30 giugno 2028, che prevede già un'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. La volontà della proprietà guidata dal fondo RedBird Capital Partners è però quella di legare il giocatore a lungo termine al Diavolo offrendogli un adeguamento economico significativo. La base del nuovo contratto prevede una scadenza fissata al 30 giugno 2030, mantenendo l'opzione per l'anno successivo e ritoccando sensibilmente l'ingaggio verso l'alto.
Stipendio da top player: agganciati Mike Maignan e Gonçalo RamosStando ai dati analizzati da fonti autorevoli come Calcio e Finanza, Adrien Rabiot percepisce al momento uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La nuova intesa in via di definizione dovrebbe invece toccare i 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Questo scatto salariale innalzerà ufficialmente lo status del centrocampista all'interno dello spogliatoio rossonero, posizionandolo nella fascia dei calciatori più pagati della rosa del Diavolo al pari del capitano Mike Maignan, del difensore Mario Gila e del centravanti portoghese Gonçalo Ramos.
I numeri di 'Cavallo Pazzo': un rinnovo meritato prima di gennaioL'obiettivo del Milan è definire e ufficializzare l'accordo prima dell'apertura del mercato di gennaio, seguendo la stessa strategia virtuosa già adottata recentemente con il difensore Strahinja Pavlović. Un premio ampiamente meritato sul campo dal numero 12 rossonero: nelle prime 9 partite ufficiali disputate finora in questa stagione tra Serie A e Europa League, il rendimento di 'Cavallo Pazzo' è stato semplicemente devastante, come certificano i 4 gol segnati e i 4 assist forniti per i compagni.
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