Chukwueze e Gonçalo Ramos, due infortuni diversi per il Milan: le ultime sui tempi di recupero

Giornata non positiva quella di ieri per Ruben Amorim che ha perso (almeno per la sfida di Bournemouth di questa sera) altri due titolari dopo gli infortuni di Gabbia e Saelemaekers. Si sono fermati infatti Samuel Chukwueze (per un problema all'anca) e Gonçalo Ramos (sovraccarico al soleo sinistro).

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Le condizioni di Ramos e Chukwueze: il verdetto dei medici

Europa League: le scelte di formazione contro il Bournemouth

Emergenza in attacco: le rotazioni obbligate per Amorim

in attacco Amorim ha solo Camarda come prima punta di ruolo,

mentre a destra ha già perso Saelemaekers e può contare di fatto solo su Moreira e Hutchinson salvo qualche giocatore adattato in quella parte del campo, come Loftus-Cheek appunto o anche Musah, che in passato ha giocato esterno di destra.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', lo stesso Amorim ha tranquillizzato tutti sull'attaccante portoghese parlando di nulla di serio. Secondo il quotidiano ieri c'è stata l'ecografia mentre oggi verrà effettuata la risonanza magnetica.con un occhio verso la sfida contro il Bologna infrasettimanale e il derby di Halloween. Discorso diverso per Chukwueze: l’esterno nigeriano non ha neppure partecipato alla rifinitura di ieri e. Secondo la rosea, infatti, il rientro potrebbe essere previsto dopo la sosta di novembre.Questa sera il Milan affronterà appunto il Bournemouth per la gara valida per la terza giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Amorim probabilmente avrebbe pensato a prescindere dagli infortuni a possibili rotazioni, mentre ora è costretto a qualche cambio., mentre a destra potrebbe giocare Loftus-Cheek con Hutchinson a supporto del giovane classe 2006 più in avanti. Dovrebbero riposare tanti titolari dei rossoneri.Per il Diavolo è davvero fondamentale che sia Ramos sia Chukwueze tornino il prima possibile:

Opportunità comunque importante per Cisse che potrà fare vedere le sue qualità come giocatore d'area di rigore.