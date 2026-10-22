Chukwueze e Gonçalo Ramos, due infortuni diversi per il Milan: le ultime sui tempi di recupero

Tegola improvvisa per i rossoneri a poche ore dal match di Europa League. Due titolari alzano bandiera bianca: ecco come cambia l'undici di Amorim stasera
Verso Bournemouth-Milan: torello sotto l'acquazzone. Assente Chukwueze | PM Video
Giornata non positiva quella di ieri per Ruben Amorim che ha perso (almeno per la sfida di Bournemouth di questa sera) altri due titolari dopo gli infortuni di Gabbia e Saelemaekers. Si sono fermati infatti Samuel Chukwueze (per un problema all'anca) e Gonçalo Ramos (sovraccarico al soleo sinistro).
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Le condizioni di Ramos e Chukwueze: il verdetto dei mediciCome riporta 'La Gazzetta dello Sport', lo stesso Amorim ha tranquillizzato tutti sull'attaccante portoghese parlando di nulla di serio. Secondo il quotidiano ieri c'è stata l'ecografia mentre oggi verrà effettuata la risonanza magnetica. Se dovessero essere scongiurate le lesioni, Ramos potrebbe tornare subito a disposizione per Udinese-Milan di domenica sera con un occhio verso la sfida contro il Bologna infrasettimanale e il derby di Halloween. Discorso diverso per Chukwueze: l’esterno nigeriano non ha neppure partecipato alla rifinitura di ieri e lo stop potrebbe essere anche lungo. Secondo la rosea, infatti, il rientro potrebbe essere previsto dopo la sosta di novembre.
Europa League: le scelte di formazione contro il BournemouthQuesta sera il Milan affronterà appunto il Bournemouth per la gara valida per la terza giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Amorim probabilmente avrebbe pensato a prescindere dagli infortuni a possibili rotazioni, mentre ora è costretto a qualche cambio. Come prima punta dovrebbe giocare Cisse, mentre a destra potrebbe giocare Loftus-Cheek con Hutchinson a supporto del giovane classe 2006 più in avanti. Dovrebbero riposare tanti titolari dei rossoneri.
Emergenza in attacco: le rotazioni obbligate per AmorimPer il Diavolo è davvero fondamentale che sia Ramos sia Chukwueze tornino il prima possibile:
- in attacco Amorim ha solo Camarda come prima punta di ruolo,
- mentre a destra ha già perso Saelemaekers e può contare di fatto solo su Moreira e Hutchinson salvo qualche giocatore adattato in quella parte del campo, come Loftus-Cheek appunto o anche Musah, che in passato ha giocato esterno di destra.
Opportunità comunque importante per Cisse che potrà fare vedere le sue qualità come giocatore d'area di rigore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Emergenza difesa: il Milan studia le soluzioni per il reparto sul mercato. Tre nomi 'caldi'
News Calciomercato
Athekame-Milan a gennaio, l'analisi dei pro e contro: ma le parole di Fonseca gelano il mercato
Interviste
Pellegatti suona l'allarme: "Ramos e Camarda, in attacco sono troppo pochi". Mossa di Cardinale?
Live
Bournemouth-Milan di Europa League in diretta: formazioni e dove vederla | PM Live
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti