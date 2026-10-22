Milan rivoluzionato con il Bournemouth: Amorim cambia tanto, lancia Cisse e stravolge il modulo

Bournemouth-Milan, partita valida per la terza giornata della fase campionato dell'Europa League. Gli inglesi si trovano al momento a punteggio pieno a quota sei punti, mentre i rossoneri hanno conquistato tre punti (sconfitta casalinga contro il Benfica, vittoria esterna contro il Salisburgo). Mancano sempre meno ore al calcio d'inizio (alle 21): ecco le ultime novità sulle probabili formazioni di Bournemouth-Milan (fonte Sky Sport).

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Le scelte del Bournemouth: le mosse di Marco Rose

Rose deve fare a meno di calciatori molto importanti ovvero Araujo, Kroupi e Scott (nel mirino del Milan per il futuro). Per gli inglesi spazio al 4-2-3-1, con qualche cambio rispetto alla vittoria contro il Sunderland in Premier League.

Conferme in difesa con Silva e Hill da centrali, Truffert a sinistra e Smith a destra. A centrocampo spazio ad Adams e Cook. Prima punta Evanilson con a supporto un terzetto molto interessante formato da Kluivert, Rayan e Tavernier.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1), la probabile formazione: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All. Rose.

Qui Milan: rivoluzione Amorim e difesa a 4 inedita

Problemi anche per Ruben Amorim che deve fare a meno di quattro potenziali titolari di questo Milan ovvero Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Gonçalo Ramos, indisponibili per infortunio. Squalificato, invece, Filippo Terracciano.

È stata provata la difesa a 4 in allenamento: Tomori da terzino destro con Gila a riposo ed Estupinan a sinistra. Al centro spazio per De Winter e Pavlovic. A centrocampo pronto un turno di riposo sia per Rabiot, sia per Modric: dal primo minuto dovrebbero giocare Musah e Jashari. Centrocampo a quattro con Loftus-Cheek largo a sinistra e Moreira largo a destra. Attacco a due con Cisse come prima punta e Hutchinson a suo supporto.

MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson; Cisse. All. Amorim.

L'analisi tattica: un Diavolo camaleontico al Vitality Stadium

Per il Milan un test molto interessante specialmente per quei calciatori che non hanno giocato molto in questa prima parte di stagione. A livello tattico si parla di un 4-4-1-1, ma verranno schierati in campo i calciatori anche per: un possibile 3-4-2-1 di matrice offensiva, oppure un 4-2-3-1 più speculare rispetto agli avversari inglesi.

Quindi potremmo vedere un Milan molto camaleontico in questa partita, anche in base alle scelte difensive del Bournemouth. L'attacco, in soldoni, potrebbe essere composto dal tridente Hutchinson, Cisse, Moreira: tre giocatori che si potrebbero muovere molto senza dare punti di riferimento agli avversari.