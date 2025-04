L'agente rivela: "Pur di portare Morata dal Milan al Galatasaray ho ..."

La rivalità tra G.Saray e F.Bahçe ti mette pressione? Sappiamo che il Fenerbahçe vuole cedere Icardi. Si sono verificate situazioni simili con altri giocatori? "No, questa non è pressione, è motivazione a raggiungere livelli più alti. Vorrei anche menzionare il Beşiktaş, è un club importante e ci sono altri club che stanno ottenendo buoni risultati. Sì, è vero che il Fenerbahçe vuole cedere Icardi. Anche molti altri club erano interessati a lui. Di recente ho notato che anche il Fenerbahçe era interessato ai giocatori con cui avevo avuto colloqui di trasferimento per il Galatasaray. Ad esempio, come i trasferimenti di Zaniolo e Skriniar. Ammetto che in diverse occasioni ho utilizzato delle strategie per evitare che ciò accadesse. Come nel caso di Morata".