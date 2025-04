Caso scommesse, Morata smentisce: “Notizie false. A Fagioli solo …”

Nelle ultime ore sono emerse delle notizie secondo cui Alvaro Morata , attaccante del Milan in prestito al Galatasaray , sarebbe coinvolto nel caso scommesse. In modo particolare Nicolò Fagioli avrebbe detto ad un ex compagno: "Io tramite Alvaro Morata trovo i Rolex a molto meno e poi me li rivende. Vado avanti da un anno con lui a fare questo investimento. E siccome ho il massimale da solo stavolta non posso farlo da solo. In due-tre mesi ci ritornano i soldi". Lo stesso spagnolo ha smentito tutto tramite una storia 'Instagram'.

"Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l'unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sula sua carriera, come amico e persona con più esperienza di lui. Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero possa rimediare presto a tutti i suoi errori, però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono FALSE. Grazie".