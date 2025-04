Milan, Saelemaekers è un patrimonio: va tenuto stretto. Anche a costo ...

E in questo senso ci sono almeno due ragioni. La prima è che privarsi di un calciatore con questa tecnica di base e con certe qualità è davvero difficile. Non solo, perché che sia 4-2-3-1 o 3-4-3, Alexis Saelemaekers sarebbe un perfetto esterno di attacco o centrocampo. La sua duttilità, sperimentata diverse volte in carriera, gli permette di poter essere il sostituto valido di Christian Pulisic e/o Kyle Walker. Qualcuno potrebbe controbattere dicendo che un profilo simile lo si ha già in rosa, riferendosi ad Alex Jimenez. E averne due non sarebbe ancora meglio? In un calendario che rischia di infittirsi sempre di più avere più giocatori con caratteristiche simili non può che essere un vantaggio. Il Milan deve fare di tutto per tenerselo, anche a costo di rinunciare ad un bel gruzzoletto. LEGGI ANCHE: Milan Futuro, Oddo sottovalutato? Ha dato la scossa. E la 'carta' Tassotti ...>>>