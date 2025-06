L’addio di Reijnders: “Il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore”

Tijjani Reijnders , l'ex centrocampista del Milan e ora pedina fondamentale nel centrocampo del Manchester City di Pep Guardiola, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK. Il talento olandese, che ha visto la sua carriera decollare con i rossoneri, ha ripercorso la sua ascesa in vista della sua nuova avventura in Premier League. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sull'addio al Milan: "Per l'importanza del club e per ciò che ha vinto in questi anni, è stato facile scegliere il City, però il Milan rimarrà sempre nel mio cuore. Ho giocato due stagioni positive a San Siro e ho conosciuto molte brave persone al Milan".