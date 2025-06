L’addio a Ernesto Pellegrini: Aldo Serena ricorda il “Presidente Pazzo”

Serena infine si sofferma su un aneddoto del passato: “Nell’estate del 1988 Pellegrini aveva effettuato una campagna acquisti di livello, comprando Matthaus e Brehme oltre a Nicola Berti e rivoluzionando la rosa. L’inizio non fu dei migliori per via dell’eliminazione in Coppa Italia. Nell’intervallo della gara col Pisa, dove eravamo sotto per 1-0, i tifosi stavano rumoreggiando e Pellegrini scese negli spogliatoi. Gli dissi di non preoccuparsi perché giocando come stavamo facendo li avremmo asfaltati e avremmo vinto il campionato. E alla fine andò proprio così”.