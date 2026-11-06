La pesante sconfitta contro il Ferencvaros continua a far discutere in casa Milan. La prestazione offerta dai rossoneri in Europa League ha sollevato nuovi punti interrogativi sulla continuità di Amorim e sulla gestione delle rotazioni.

Milan, le parole di Galli

«Difficile dire come mai ci siano questi alti e bassi. Il Milan è un po’ diventato un maestro di discontinuità, è questo non va bene, soprattutto se si vuole puntare ad arrivare almeno nelle prime quattro in campionato. Credo che debba onorare l’impegno dell’Europa League. Abbiamo fatto quattro partite, tre sconfitte. Così come quella dell’altra sera davvero brutta, così è stata anche quella di Bournemouth. Le responsabilità sono sempre da suddividere tra allenatore, staff e giocatori. Contro il Ferencvaros non è mai sembrato in partita».

Ad intervenire sull'argomento è stato anche l'ex calciatore rossonero, che ha voluto analizzare il momento vissuto dai rossoneri ai microfoni di Sportmediaset a margine del Festival dello Sport.non ha nascosto la propria delusione per gli alti e bassi del diavolo, sottolineando il fattore discontinuità:

L'ex calciatore si è soffermato sulle scelte di formazione e sul turnover adottato da Amorim. Secondo Galli, le rotazioni stanno evidenziando alcune difficoltà enormi a livello strutturale della rosa, ma la prestazione contro gli ungheresi resta comunque al di sotto delle aspettative:

«È stato fatto un turnover, così come in altre occasioni come contro il Benfica. Evidentemente questo Milan non regge questo turnover, ma credo che questa squadra potesse fare un’altra partita contro il Ferencvaros, che con tutto il rispetto è in testa al girone di Europa League, ma consideriamo il ranking Uefa dell’Ungheria… Anche una squadra che era priva di alcuni titolari, doveva fare certamente meglio».

In chiusura, Galli ha voluto riservare alcune parole nei confronti di Ruben Amorim. L'ex rossonero ritiene che l'allenatore stia cercando di coinvolgere tutti gli elementi a disposizione della rosa, offrendo opportunità anche a chi trova meno spazio:

«Io sono sempre dalla parte di Amorim, lo sostengo. Credo che voglia tener dentro tutti nel nuovo progetto tecnico e per questo dà tante opportunità a giocatori non considerati titolari. Ma questi devono rispondere presenti. Il giocatore che gioca poco, quando viene chiamato in campo, deve dare il meglio di sé per far capire all’allenatore che sta sbagliando quando propone una cosiddetta squadra titolare. Siamo venuti meno, peccato perché venivamo da un derby giocato alla grande, con un grande risultato. Ora dobbiamo ripartire in campionato e non sarà facile contro il Genoa