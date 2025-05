Kakà al miele: 'Ancelotti il migliore allenatore mai avuto. Con lui al Milan ...'

Ricardo Kakà, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Carlo Ancelotti, CT del Brasile ed ex tecnico rossonero

Ricardo Kakà, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'SportBIBLE', soffermandosi in modo particolare su Carlo Ancelotti, prossimo CT del Brasile e suo ex allenatore in rossonero. Ecco, dunque, le sue parole.