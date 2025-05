Brasile, Kakà: “Felice dell’arrivo di Ancelotti. Io nel suo staff? Se mi chiama…”

Intervistato a Cazé TV, Kakà, ex stella del Milan, ha parlato dell'arrivo di Ancelotti sulla panchina del Brasile: "Sono felice del suo arrivo. Ancelotti contribuisce molto più che solo come allenatore. Il suo impatto sul calcio brasiliano sarà enorme. Penso che lascerà un’eredità. Sono contento, non è solo uno dei migliori tecnici attuali, ma uno dei più grandi di sempre. Ha deciso di aiutare la nazionale brasiliana. L’ho sentito, gli ho fatto i complimenti e dato il benvenuto in Brasile. Ma in questo momento è molto concentrato sul Real Madrid: hanno appena vinto contro il Siviglia. Ha pensato alla convocazione con Juan e Rodrigo, ma è alla fine di un ciclo al Real e vuole concludere la sua storia lì nel migliore dei modi. È molto focalizzato, poi penserà alla nazionale".