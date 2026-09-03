Il big match si sta avvicinando sempre di più e l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Sport Mediaset soffermandosi proprio sul Milan di Amorim, sul suo stato di forma e sulle prospettive per la corsa allo Scudetto in Serie A.

Juventus, Spalletti e le parole sul Milan

«Ha fatto un mercato molto importante e ha fatto bene a vincere le prime due partite giocando bene, si vede la mano dell’allenatore, il disegno tattico. Mi aspetto una squadra organizzata, sarà fondamentale mantenere l’equilibrio. I calciatori ce li hanno forti, abituati a partite di livello, perché è il Milan».

L'allenatore toscano non ho voluto lesinare complimenti per i rossoneri, capaci di partire molto forti in questo avvio di stagione rispetto allo scorso anno quando, sotto la gestione dihanno subito perso con la Cremonese in casa:

Successivamente, Spalletti ha voluto allargare lo sguardo su quella che sarà la corsa per un posto nell'Europa che conta, tracciando una mappa di quelle che saranno le possibili pretendenti alla Champions League rivelando anche che non saranno solamente quattro squadre ad ambire a questo obiettivo...:

«Ci sono 7 squadre di livello importante e assoluto, per valore e per percorso da cui arrivano nel campionato precedente, oltre alle potenzialità della rosa e il mercato importante fatto. Da parte nostra, dobbiamo pensare a migliorarci giorno dopo giorno per avvicinarci agli obiettivi ad oggi lontanissimi. L’Inter è una squadra forte e lo ha dimostrato. È nelle condizioni di poter rivincere dopo un mercato corretto per rinforzarsi. Le altre sono arrivate di rincorsa, mentre loro erano lì a guardare dopo aver avuto margine per concludere prima il mercato