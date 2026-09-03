Lunghe settimane di voci e poi il rientro 'definitivo'. Fikayo Tomori, come ben sappiamo, resterà a Milano. Sfumato il passaggio al Fulham, il difensore inglese è stato reintegrato a pieno regime dalla proprietà e da Rúben Amorim: i due hanno deciso di puntare nuovamente sull'inglese, inserendolo nella lista della Serie A e nel listone per l'Europa.

Milan, Tomori torna ad allenarsi

Un reintegro quasi lampo che si traduce in una immediata disponibilità.con il resto della squadra e, questo rientro, ricade in un momento molto importante: il centrale inglese, infatti, viaggia verso una convocazione per la grande sfida di domenica contro la, anche a causa dell'infortunio diper lui solo palestra)

La permanenza dell'ex calciatore del Chelsea traccia anche la strategia di mercato in Via Aldo Rossi. La dirigenza rossonera aha scelto di non acquistare un altro difensore sul finale della sessione estiva di calciomercato, complice anche le cifre richieste dagli altri club europei.

Ogni mossa legata al reparto arretrato in entrata, quindi, verrà posticipata nella sessione di gennaio. Ora la parola passa solo al campo: il Diavolo ritrova Tomori, pronto a blindare la difesa, ma le prestazioni ci verranno fornite solamente sul1 campo.