Juventus-Milan, Pioli non ci sta: “Quanto pesa il rigore dell’andata..”

MILAN NEWS – Al termine della partita Juventus-Milan che ha determinata l’uscita dei rossoneri dalla Coppa Italia, Stefano Pioli ha esternato la sua delusione.

Sul match: “Mi spiace dirlo, è chiaro che nel doppio confronto pesa il rigore dell’andata. Poi è chiaro che noi oggi abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juventus, troppi errori tecnici che ci hanno messo in difficoltà. Ingenuità nell’inferiorità numerica. Poi abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista difensivo, Romagnoli e Kjaer hanno fatto una partita eccezionale in marcatura e come interventi. Ma abbiamo avuto anche due occasioni per andare in vantaggio. Era uno dei nostri obiettivi, non ci siamo riusciti. Ora dovremo conquistare l’Europa attraverso il campionato”.

Sul perché il Milan ha giocato meglio in dieci: “Sono stati due pareggi, la differenza è stata sottile. Nelle due partite non abbiamo giocato peggio dei nostri avversari. avendo preso gol in casa dovevamo farlo qui. Abbiamo fatto una partita eccezionale dal punto di vista delle marcature, degli interventi. Possiamo essere solidi in vista del campionato. Abbiamo tante partite, peccato volevamo andare a Roma a giocare la finale”.

Su cosa manca al Milan: "Credo che dobbiamo avere più continuità di rendimento. La squadra ha fatto partite ottime, ma non siamo riusciti a portare a casa risultati he meritavamo. Dobbiamo essere più concreti, determinati, attenti e compatti nel corso della gara. Abbiamo le qualità per finire bene, ma abbiamo avversari che meritano tanto rispetto e quindi dovremo metterci del nostro".

