Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello sport, il giornalista Luigi Garlando ha voluto parlare di Juventus-Milan, big match in programma domenica sera

Alessia Scataglini
- Milano
Federico Colombo (difensore Milan Futuro)

Milan Futuro, Colombo: "Contentissimo per vittoria e primo gol stagionale. Non abbiamo mai mollato"

La sfida di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino, in programma alle ore 20:45, tra Juventus e Milan non è un match qualunque Mette di fronte due delle big del nostro campionato che arrivano da percorsi abbastanza tortuosi: entrambe sono reduci dalla delusione legata alla mancata Champions League conquistata nelle battute finali della sorsa stagione e, ad oggi, sono impegnate a rifondare un nuovo ciclo.

Milan, l'analisi di Garlando in vista della Juventus

A parlare ed analizzare il match ci ha pensato il giornalista Luigi Garlando, intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Il giornalista ha definito questo incontro un vero e proprio derby del riciclo:
"Juve-Milan di domenica è tante cose: sfida tra aspiranti anti-Inter, evocazione dell’antica Santa Alleanza, ma è anche il derby del riciclo o, meglio, l’incrocio tra club che hanno messo in vetrina alcuni esuberi che poi non si sono dimostrati tali: Fikayo Tomori per i rossoneri, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez per i bianconeri".
Milan Tomori

Il filo conduttore del match ruota attorno a degli uomini che sembravano destinati a fa le valigie ma che, nonostante tutto, sono ancora presenti in rosa:

  • Fikayo Tomori, finito fuori rosa, è stato reintegrato da Amorim stesso dopo la sua mancata partenza in direzione Fulham.
  • Koopmeiners e Nico Gonzalez, finiti sul mercato, si sono trasformati in delle vere e proprie risorse per Spalletti

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