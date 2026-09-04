Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello sport, il giornalista Luigi Garlando ha voluto parlare di Juventus-Milan, big match in programma domenica sera
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La sfida di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino, in programma alle ore 20:45, tra Juventus e Milan non è un match qualunque Mette di fronte due delle big del nostro campionato che arrivano da percorsi abbastanza tortuosi: entrambe sono reduci dalla delusione legata alla mancata Champions League conquistata nelle battute finali della sorsa stagione e, ad oggi, sono impegnate a rifondare un nuovo ciclo.
Milan, l'analisi di Garlando in vista della JuventusA parlare ed analizzare il match ci ha pensato il giornalista Luigi Garlando, intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Il giornalista ha definito questo incontro un vero e proprio derby del riciclo:
"Juve-Milan di domenica è tante cose: sfida tra aspiranti anti-Inter, evocazione dell’antica Santa Alleanza, ma è anche il derby del riciclo o, meglio, l’incrocio tra club che hanno messo in vetrina alcuni esuberi che poi non si sono dimostrati tali: Fikayo Tomori per i rossoneri, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez per i bianconeri".
Il filo conduttore del match ruota attorno a degli uomini che sembravano destinati a fa le valigie ma che, nonostante tutto, sono ancora presenti in rosa:
- Fikayo Tomori, finito fuori rosa, è stato reintegrato da Amorim stesso dopo la sua mancata partenza in direzione Fulham.
- Koopmeiners e Nico Gonzalez, finiti sul mercato, si sono trasformati in delle vere e proprie risorse per Spalletti
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