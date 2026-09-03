Idee chiare, profilo basso e tanta fame. Jhon Lucumí, passato dal Bologna alla Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Tra ambizioni personali e sogni legati allo scudetto, il calciatore colombiano ha messo subito nel mirino il big match di domenica sera contro il Milan di Amorim.

Juventus, Lucumì avvisa il Milan: " Penso solo ai rossoneri"

«Non glielo posso dire: prima voglio vincerlo. In questo momento penso solamente alla partita con il Milan. Vincendola, saremo più vicini all’obiettivo. E quando lo raggiungeremo, le dirò cosa farò».

Interpellato su cosa sarebbe disposto a fare pur di cucirsi lo scudetto sul petto a fine stagione, l'ex calciatore del Bologna ha preferito non sbilanciarsi troppo , dimostrando grande maturità a parole e avvisando il Milan d essere pronto al match .

La filosofia del 'passo dopo passo' è stata adottata anche dal calciatore che, visto il clima di forte concentrazione che si respira alla Continassa, è più che giusta:

«Meglio così: quando anticipi le cose poi a volte non accadono. Preferisco andare passo dopo passo e adesso il passo più importante è il Milan. Se vinciamo, e faremo in modo che vada così, saremo più vicini a quello di cui stiamo parlando, cioè agli obiettivi importanti che speriamo di poter raggiungere».