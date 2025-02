Jorge Jesus su Conceicao: “Avevo un rapporto quasi familiare, poi…”

Milan, Jorge Jesus sul litigio con Conceicao: "Abbiamo avuto un incidente stupido"

"Avevo un rapporto quasi familiare, ma abbiamo avuto un incidente stupido, un incidente che capita agli allenatori. È successo dopo una partita. Fino ad oggi non ci siamo mai parlati. Se me ne pento? Sì. Oggi vedo le cose in modo diverso: la vita non è fatta per arrabbiarsi troppo per situazioni come queste. Sérgio è un allenatore con quello stress, con la voglia di vincere, come lo ero io alla sua età. Oggi non sono così, posso arrabbiarmi con qualcuno ma non ha senso litigare".