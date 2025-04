Jimenez, l’ex allenatore spaventa il Milan: “Perfetto per il Real Madrid”

Milan, l'ex allenatore di Jimenez: "Ecco il suo ruolo. Ha tutto. E sul Real Madrid..."

"Alex è un terzino destro. Quando ha tanto spazio davanti per attaccare, riesce a sfruttare al meglio le sue qualità. Nelle varie Under in cui l’ho allenato lo facevo sempre giocare come esterno basso. Atleticamente è dominante, sia in attacco che in difesa. Ricordo che negli uno contro uno era difficile da superare, così come nei duelli aerei. Capisce il gioco. Ha tutto".