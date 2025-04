Passerini: “Milan? Con la difesa a tre valorizza Theo Hernandez e Jimenez”

Intervenuto sul Corriere della Sera, Carlos Passerini ha parlato del Milan dopo la vittoria in campionato contro l' Udinese . Il giornalista ha sottolineato la solidità della difesa rossonera, certamente migliore con il 3-4-3 schierato da Sergio Conceicao . Inoltre, il modulo visto contro la squadra di Kosta Runjiaic sembra valorizzare gli esterni del Diavolo, in particolar modo Theo Hernandez e Alex Jimenez . Ecco, di seguito, le parole di Passerini .

"Mi ha convinto la tenuta difensiva, anche se va rivista contro squadre più forti offensivamente: per una volta il Milan non ha preso gol e non ne ha regalati di ridicoli. E poi bene anche la spinta sugli esterni: Theo e Jimenez fanno molto bene quando spingono, meno quando devono difendere. È un po' ciò che succede nell'Inter con Dimarco e Dumfries... Questo assetto a tre ti aiuta a valorizzare le caratteristiche dei tuoi due esterni".