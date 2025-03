Jimenez: “Ecco come sono arrivato al Milan. Il giorno del debutto…”

"Io amo il Milan , sarà sempre nel mio cuore, non posso descriverlo con le parole, mi piace tuto del Milan". Così Alex Jimenez , terzino del Milan, ha parlato ai canali ufficiali rossoneri. Lo spagnolo è stato il protagonista di 'Homegrown'. Ecco il racconto sul perché ha lasciato il Real Madrid e come è arrivato in rossonero.

Milan, Jimenez: "Ecco perché ho lasciato il Real. Debutto? Ho pensato che..."

"Era un momento difficile al Real. La famiglia e il procuratore mi hanno detto di cambiare, mi hanno detto che c'era il Milan, io volevo andare subito, lo amo. Avrà sempre un posto nel mio cuore. Ho giocato in prima squadra, ho capito quanto significasse la squadra. Debutto? Uno dei giorni più belli della vita. Voglio ringraziare Pioli per l'opportunità, esperienza incredibile. Io ero caldissimo prima dal Cagliari (esordio in prima). Ero un po' nervoso, ma sapevo che giocavo titolare. Ho pensato che non sarei dovuto essere nervoso e fare quello che so fare".