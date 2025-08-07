Jashari: “Il Milan sogno da bambino. Posso dare …”

Pianeta Milan
Ardon Jashari, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV': le sue caratteristiche, la voglia di Milan e non solo. Le sue parole
"E' bellissimo essere qui dopo le ultime settimane. Sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra. Voglio riportare il Milan dove merita: vincere le partite, i titoli, per questo darò tutto". Ardon Jashari, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV': le sue caratteristiche, la voglia di Milan e non solo. Le sue parole.

Jashari: "Voglio riportare il Milan dove merita. Quando mi ha chiamato ..."

Perché ha scelto il Milan: "Per me, quando il Milan mi ha chiamato, ero orgoglioso, era il progetto che volevo prendere. Quindi quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan ho dato la mia parola. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan. Era il mio sogno da bambino. Ora è realtà".

Cosa può dare alla squadra: "Posso dare fisicità, aiutare la squadra in attacco e in difesa. Posso dare l'ultimo passaggio per segnare molto gol. Queste sono le mie caratteristiche migliori per aiutare la squadra".

