Nel corso della puntata di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli, che ha parlato di Vlahovic, accostato anche al Milan.Queste le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Jacobelli: “Vlahovic? Piace molto al Milan e ora si affaccia anche il Napoli”
INTERVISTE
Jacobelli: “Vlahovic? Piace molto al Milan e ora si affaccia anche il Napoli”
Nel corso della puntata di Maracanà, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato di Vlahovic, accostato anche al Milan
Jacobelli: "Il futuro di Vlahovic è assolutamente aperto. Piace al Milan, ma il Napoli..."—
Il Napoli può inserirsi anche su Vlahovic?
“Il futuro di Vlahovic è assolutamente aperto, va sottolineata la professionalità di Vlahovic che fin dal primo giorno di ritiro si è allenato al meglio nonostante lo scenario probabile di una cessione. Vlahovic sta brillando per impegno e serietà, ha segnato tre gol in amichevole e sta facendo. Piace molto al Milan, lo ha confermato ieri Tare prima della sfida con il Bari e si affaccia anche il Napoli visto l’infortunio di Lukaku”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA