Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Jacobelli: “Vlahovic? Piace molto al Milan e ora si affaccia anche il Napoli”

INTERVISTE

Jacobelli: “Vlahovic? Piace molto al Milan e ora si affaccia anche il Napoli”

Dusan Vlahovic Juventus
Nel corso della puntata di Maracanà, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato di Vlahovic, accostato anche al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel corso della puntata di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli, che ha parlato di Vlahovic, accostato anche al Milan.Queste le sue dichiarazioni:

Jacobelli: "Il futuro di Vlahovic è assolutamente aperto. Piace al Milan, ma il Napoli..."

—  

Il Napoli può inserirsi anche su Vlahovic? 

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fa discutere i tifosi: social divisi. Piano con …

“Il futuro di Vlahovic è assolutamente aperto, va sottolineata la professionalità di Vlahovic che fin dal primo giorno di ritiro si è allenato al meglio nonostante lo scenario probabile di una cessione. Vlahovic sta brillando per impegno e serietà, ha segnato tre gol in amichevole e sta facendo. Piace molto al Milan, lo ha confermato ieri Tare prima della sfida con il Bari e si affaccia anche il Napoli visto l’infortunio di Lukaku”.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA