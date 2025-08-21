Jacobelli: “Vlahovic? Piace molto al Milan e ora si affaccia anche il Napoli”

“Il futuro di Vlahovic è assolutamente aperto, va sottolineata la professionalità di Vlahovic che fin dal primo giorno di ritiro si è allenato al meglio nonostante lo scenario probabile di una cessione. Vlahovic sta brillando per impegno e serietà, ha segnato tre gol in amichevole e sta facendo. Piace molto al Milan, lo ha confermato ieri Tare prima della sfida con il Bari e si affaccia anche il Napoli visto l’infortunio di Lukaku”.