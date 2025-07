Jacobelli: “Lungimirante la scelta di Camarda al Lecce, Corvino lo valorizzerà”

"Trovo lungimirante la scelta di Camarda di andare in prestito un anno al Lecce, Pantaleo Corvino è uno dei più bravi talent scout del nostro calcio. A 17 anni Camarda ha la possibilità di dimostrare tutto il suo talento. E' inutile che ci lamentiamo che non ci siano talenti emergenti del nostro calcio se poi non giocano. Un anno nel Lecce che ha un modello che valorizza i giovani, italiani e stranieri, penso sia un'opportunità importante. Ciò che colpisce in questa fase iniziale del mercato sono le idee chiare del Napoli, che ha i bilanci in regola"