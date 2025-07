Italia-Belgio Femminile , Soncin: “Squadra unita e leggera, pronte all’esordio”

Soncin prima dell'Europeo: "Nessun effetto magico, contano emozioni e dettagli"

“A parte la formazione che non è stata ancora comunicata, ho tenuto per noi la gestione dei momenti all’interno del campo, abbiamo cercato di lavorare tanto sui dettagli lasciando però quel senso di leggerezza necessario nell’avvicinamento a una competizione così importante. Ci sono stati momenti di serietà alternati ad altri di gioia e divertimento. È davvero magnifico lavorare con questo gruppo, siamo pronte e pronti e non vediamo l’ora che sia domani. Non ci saranno effetti magici in queste 24 ore, non conosco pozioni, e dunque continueremo a lavorare sui dettagli di avvicinamento alla partita. L’aspetto emotivo-emozionale viene prima di tutto in questi casi e dunque bisogna lasciare i loro tempi e le loro necessità per allentare la tensione pre-partita. C’è grandissima convinzione e fiducia per domani".