Inzaghi: “Milan? Dumfries e Lautaro out, De Vrij in dubbio”

"Siamo un po' in difficoltà, stasera solo Calhanoglu poteva continuare a giocare ma sarebbe stato un rischio e mercoledì abbiamo anche Asllani squalificato. Arnautovic e Frattesi hanno preso due colpi, non potevano continuare ma non è nulla di preoccupante, mentre Darmian e Dimarco rientravano e avrebbero giocato meno avendo tutti i calciatori a disposizione. Taremi ha questa pubalgia che non passa, è dalla partita di Lecce che si allena a singhiozzo. Oggi non era in grado, vedremo con il Milan: Dumfries non ci sarà, Lautaro penso di no, De Vrij non lo so". Mancherà ovviamente anche Zielinski, di cui Inzaghi ha parlato rispondendo a una successiva domanda.