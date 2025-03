Milan, Gimenez altro errore. Come sbloccarlo? E poi c’è la beffa Jovic

Napoli-Milan 2-1, i rossoneri perdono ancora una sfida diretta in questa stagione e lo fanno dimostrando ancora i soliti difetti della stagione: un approccio orrendo nei primi minuti e dei buchi enormi in difesa. Il quarto posto dista ora 9 punti con un Bologna in splendida forma e troppe squadre davanti per sperare ancora nel segno Champions League. E la difesa piange, l'attacco non ride: è servito uno spunto di Leao per trovare la zampata di Pavlovic, ma Gimenez non riesce a sbloccarsi, anzi. Il messicano ha sbagliato malamente il rigore per accorciare le distanze. Ecco le pagelle della punta dai maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. PROSSIMA SCHEDA