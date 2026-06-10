"Io farei un ulteriore passo indietro, a Milan-Cagliari. La sensazione è che se quella partita fosse andata diversamente, oggi non saremmo in questa situazione. Si legge che ci fossero problemi anche prima, che io non conosco nel dettaglio, ma per me la decisione di fare tabula rasa è stata davvero figlia di quel risultato. Con il Milan in Champions credo che lo scenario complessivo sarebbe cambiato. Proprio il fatto che non ci siano ancora nomi pronti mi porta a pensare che quella sfida sia stata decisiva".
Il binomio Rangnick-Glasner e il dubbio sulle tempistiche mondiali—
Sul fronte del possibile sbarco di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico, Evani esprime un giudizio positivo sull'uomo e sulle idee, sollevando tuttavia una forte perplessità di natura logistica legata all'imminente Coppa del Mondo.
Il caso Rafael Leão: "Se vuole andare via, il Milan ne prenda atto"—
Un capitolo inevitabile dell'analisi di Chicco Evani è dedicato alle ripetute dichiarazioni di Rafael Leão in merito alla volontà di lasciare Milano per cercare una nuova sistemazione sul mercato. Un atteggiamento che si scontra vistosamente con la mentalità del Milan storico vissuto dall'ex centrocampista.
"Da una parte posso pure credere che siano comprensibili, dopo una stagione molto complessa anche a livello personale. Nel finale di stagione Leão è stato fischiato parecchio a San Siro ed è normale che qualche strascico rimanga. In più, ho visto il suo gesto nell'amichevole con il Portogallo, il comportamento di un ragazzo non del tutto sereno. Ai miei tempi nessuno voleva andare via, perché il Milan è pur sempre uno dei club migliori al mondo. Sentire certe parole fa uno strano effetto".
In merito alla possibilità di ricucire lo strappo, Evani non usa giri di parole.
"Se si fosse trattato solo di uno sfogo, si potrebbe anche provare a mediare. Ma se Leão vuole davvero andare via, credo che il Milan debba semplicemente prenderne atto e lasciarlo partire. A patto, naturalmente, che bussi alla porta un'offerta economica all'altezza del suo valore".
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