A fare chiarezza sul momento di profonda transizione strutturale che sta attraversando il Milan è intervenuto un pilastro della storia rossonera: Alberico "Chicco" Evani. L'ex centrocampista, che ha vestito la maglia del Diavolo tra il 1980 e il 1993 collezionando ben 394 presenze, 19 gol e ben 11 trofei (tra cui 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali), ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.