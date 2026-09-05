Nuova stoccata di Hakan Calhanoglu al Milan: la frecciatina lanciata dal centrocampista dell'Inter nell'ultimo episodio di 'Matchday Programme'
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Intervenuto sui canali ufficiali del club nerazzurro poche ore prima del match contro il Napoli, Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato diverse polemiche tra i tifosi del Milan.
Inter, la stoccata di Calhanoglu al MilanRicordando alcuni dei momenti più belli vissuti con la maglia dell'Inter, Calhanoglu ha spiegato come la vittoria della seconda stella nel derby contro il Milan del 22 aprile 2024 sia stata l'emozione più grande in assoluto:
“Con l'Inter ho tanti ricordi bellissimi: fin dal mio esordio però mi sono sentito accolto e amato dai tifosi nerazzurri, che mi hanno dedicato un coro che fa cantare tutto San Siro. Il momento più bello? Non c'è dubbio: la vittoria dello Scudetto della Seconda Stella dopo il derby in casa del Milan”.
Parole che peggiorano un rapporto già teso tra Calhanoglu e la sua vecchia tifoseria.
La storia del "tradimento" di CalhanogluNell'estate del 2021, Calhanoglu passa dal Milan all'Inter a parametro zero. Il contratto del centrocampista turco con i rossoneri era in scadenza e i problemi cardiaci di Christian Eriksen hanno portato Beppe Marotta a puntare sul classe 1994. Un trasferimento mai totalmente digerito dai milanisti, che hanno continuato a punzecchiare il giocatore a suon di fischi e cori ad ogni derby.
Gli idoli e la ‘somiglianza’ con SneijderIl centrocampista turco ha svelato anche il nome del proprio idolo, prima di paragonare le proprie caratteristiche a quelle di Wesley Sneijder:
"Da piccolo stravedevo per Ronaldinho: trasmetteva gioia a chiunque lo guardasse. Se penso invece alla storia dell'Inter, il mio preferito resta Wesley Sneijder. Ci assomigliamo molto per stile di gioco: grande tecnica, tiro da fuori e precisione".
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