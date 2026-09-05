Intervenuto sui canali ufficiali del club nerazzurro poche ore prima del match contro il Napoli, Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato diverse polemiche tra i tifosi del Milan.

Inter, la stoccata di Calhanoglu al Milan

“Con l'Inter ho tanti ricordi bellissimi: fin dal mio esordio però mi sono sentito accolto e amato dai tifosi nerazzurri, che mi hanno dedicato un coro che fa cantare tutto San Siro. Il momento più bello? Non c'è dubbio: la vittoria dello Scudetto della Seconda Stella dopo il derby in casa del Milan”.

Ricordando alcuni dei momenti più belli vissuti con la maglia dell'Inter,ha spiegato comedel 22 aprile 2024 sia stata l'emozione più grande in assoluto:

Parole che peggiorano un rapporto già teso tra Calhanoglu e la sua vecchia tifoseria.

La storia del "tradimento" di Calhanoglu

Gli idoli e la ‘somiglianza’ con Sneijder

"Da piccolo stravedevo per Ronaldinho: trasmetteva gioia a chiunque lo guardasse. Se penso invece alla storia dell'Inter, il mio preferito resta Wesley Sneijder. Ci assomigliamo molto per stile di gioco: grande tecnica, tiro da fuori e precisione".

Nell'estate del 2021,passa dalall'Il contratto del centrocampista turco con i rossoneri era in scadenza e i problemi cardiaci di Christian Eriksen hanno portato Beppe Marotta a puntare sul classe 1994. Un trasferimentoche hanno continuato a punzecchiare il giocatore a suon di fischi e cori ad ogni derby.Il centrocampista turco ha svelato anche il nome del proprio, prima di paragonare le proprie caratteristiche a quelle di