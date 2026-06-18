La prima giornata del Mondiale 2026 si è chiuso con un big match: Inghilterra-Croazia. La formazione di Thomas Tuchel si è imposta per 4-2 grazie alla doppietta di Harry Kane e alle reti di Jude Bellingham e Marcus Rashford. Tra i protagonisti più attesi, a deludere le aspettative è stato Luka Modric, autore del fallo che ha portato al vantaggio degli inglesi e sostituito al 58' per favorire l'ingresso di Mateo Kovacic.

Bellingham esalta Modric

“Ho scambiato la maglia con l’unico e il migliore. Luka Modric è il migliore. Siamo stati compagni di squadra per due anni al Real Madrid. È uno dei migliori calciatori con cui io abbia mai giocato, oltre ad essere un ragazzo d’oro. Condividere il campo con lui e giocare contro è stato un enorme onore per me”.

Milan, quale futuro per Modric?

Al termine dei novanta minuti,si sono ritrovati a centrocampo dando scena a un dialogo che ha subito attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Con la maglia dei 'Blancos', i due hanno condiviso due stagioni (2023-2025), vincendo insieme una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Supercoppa Spagnola e una Coppa Intercontinentale. Nel post-partita il centrocampista inglese si è presentato in zona mistalasciandosi andare ad alcune dichiarazioni che hanno scatenato la nostalgia dei tifosi del Real Madrid.Il contratto dicon ilandrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione esercitabile esclusivamente dal giocatore per estendere la sua permanenza in Italia fino al 2027. Uno scenario che sembrava possibile nel corso della stagione, sia per la brillantezza atletica e tecnica mostrata dal croato, che per l'intesa creata conTuttavia, la mancata qualificazione ine l'esonero del tecnico toscano hanno raffreddato la pista, spingendo il giocatore ad una riflessione profonda. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira,avrebbe deciso di smettere e di tornare acon la famiglia. Il croato non entrerà a far parte dello staff tecnico di Mourinho , ma avere un ruolo nei quadri dirigenziali del club.