"Chukwueze forse ne avrà per un po' di mesi", l'annuncio di Di Stefano preoccupa. Ecco le alternative

Questa sera alle 21 il Milan tornerà in campo in Europa: sfida al Bournemouth per la gara valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Non ci sarà Chukwueze fuori per infortunio all'anca. A Sky Sport ha parlato il giornalista Peppe Di Stefano:

"La difesa a 4 è confermata così come nelle ultime partite, Sassuolo, Atalanta, Lecce, Salisburgo. Sarà un 4-4-1-1 o un 4-4-2 con Hutchinson dietro la punta. Riposano un po' di big, riposa Rabiot, Modric, Gila, e riposa anche Chukwueze che forse ne avrà per un po' di mesi. Oggi però è il giorno di Cisse che parte dall'inizio e parte da prima punta, lui che quest'anno ha giocato 476 minuti e realizzato 6 gol ed è al 50% del proprio potenziale quindi può crescere ancora tanto. Per il Bournemouth è un giorno di festa".

Molto importante il passaggio su Chukwueze che ieri non ha partecipato neanche all'allenamento di rifinitura prima della partita a Milanello. Sembra quasi scontata la sua assenza almeno fino alla sosta del mese di novembre anche se siamo ancora in attesa di notizie più dettagliate da parte del Milan.

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Fascia destra decimata: le quattro mosse alternative di Rúben Amorim

Moreira: il primo nome è ovviamente quello di Diego Moreira che sulla carta è stato acquistato in estate proprio per giocare come esterno destro, anche se in questa prima parte di stagione ha dato il meglio di sé a sinistra;

il primo nome è ovviamente quello di Diego Moreira che sulla carta è stato acquistato in estate proprio per giocare come esterno destro, anche se in questa prima parte di stagione ha dato il meglio di sé a sinistra; Hutchinson: rappresenta la seconda soluzione naturale in quel ruolo, anche se deve migliorare sensibilmente nella fase difensiva;

rappresenta la seconda soluzione naturale in quel ruolo, anche se deve migliorare sensibilmente nella fase difensiva; Loftus-Cheek o Musah: si tratterebbe di centrocampisti adattati sulla linea laterale, con uno sprint molto diverso nell'uno contro uno e in fase offensiva rispetto agli esterni di ruolo.

Prendiamo però per vera l'ipotesi di Di Stefano: quali potrebbero essere le soluzioni alternative per Ruben Amorim? Le opzioni nello scacchiere tattico del tecnico portoghese sono diverse:

Amorim dovrà fare di necessità virtù già a partire dalla delicatissima trasferta inglese di questa sera, visto che tra le alternative resta indisponibile Saelemaekers.