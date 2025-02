Impallomeni: “Milan, Joao Felix può ripartire alla grande. Ora la situazione diventa…”

"Credo che sia un bel duello, molto incerto. Non so se alla fine del derby Inzaghi fosse arrabbiato, ma non so chi esce peggio alla fine. Il Napoli è come se avesse perso. Il derby all'Inter può lasciare un effetto positivo invece. Io credo che Conte potrebbe lasciare a fine anno, se dovessero andare avanti così le cose, non poter costruire come vuole lui la squadra e quel percorso. Adeyemi e Garnacho sono diversi da Saint-Maximin e Okafor, usciti nelle ultime ore. Si aspettava qualcosa si diverso, anche perché si sta giocando lo Scudetto. ADL quando presentò Conte disse che era il manager, a cui dare carta bianca. Invece non è così. La tensione c'è in casa Napoli. E' più una sconfitta che un pari, il Napoli è stato sorpreso da una Roma che è uscita prepotentemente anche agonisticamente nel secondo tempo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Bennacer va viva? Richiesto Cristante | PM NEWS >>>