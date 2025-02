Impallomeni: “Milan in crescita, ma servono gregari di lusso. Roma da rifondare”

"Una partita ordinaria. Perchè giocano Shomurodov, Celik o altri? Finora le rotazioni avevano avuto una logica e degli effetti positivi. Lo abbiamo visto anche col Napoli. Dopo l'1-0 la Roma ha avuto dei momenti in cui sembrava poter recuperare, ma anche la fase offensiva della Roma non è stata cattiva agonisticamente. E nel secondo tempo il Milan ha meritato di vincere. E' mancata determinazione, poi si è sgonfiata tra errori e letture sbagliate. Dybala molto deludente. Dovbyk? I numeri ci sono, ma non c'è tanto altro. E se Ranieri arriva ad escluderlo che vuol dire? E' una squadra che caratterialmente non c'è. La determinazione è un conto, il carattere è diverso".

"Quelle che guardano in pancina devono capire come e quando fare la differenza. Per me Leao, Abraham, Pulisic e Chukwueze. Joao Felix e Gimenez sono in vantaggio, Musa e Jimenez sono in vantaggio in questa richiesta di equilibrio. Conceicao ha tracciato la linea, la segue Ibra e chi non la segue sarà out. Sono finite le chiacchiere".