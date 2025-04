Impallomeni: “Ancelotti alla Roma? Ci deve credere, senno è inutile”

Carlo Ancelotti sembra ormai giunto al termine della sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid. Quale sarà il prossimo passo per il tecnico italiano? Potrebbe proseguire in un club o scegliere la guida di una Nazionale? E c’è la possibilità di un ritorno in Italia? A rispondere a queste domande è stato Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.