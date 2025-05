Impallomeni: “Allegri sa che al Milan c’è da ripartire e ricostruire”

"Allegri è un giocatore di poker. Ha anche analizzato in maniera intelligente che poteva rimanere col cerino in mano. Ed è andato da chi lo desidera di più. ADL sta facendo una corte spietata a Conte, per farlo rimanere. Non va per sostituire Conte così, il Milan è una certezza e va lì. C'è da ripartire e ricostruire in una piazza che conosce benissimo. Credo che il lato economico sia secondario in questo momento. Non è un discorso di alzare la posta, Credo che il popolo Juve sia spiazzato, vuole il ritorno di Conte ed è difficile, visti gli ultimi sviluppi. Gasperini sarebbe il sostituto ideale. Ira c'è da concretizzare, e anche la Roma deve sbrigarsi a prendere Gasperini, perché mi aspetto l'ultimo colpo disperato per averlo".