Il tattico Diddi: 'Milan, ecco il modulo di Allegri. Tanti pro, ma il contro ...'

"Allegri potrebbe essere quel manager allenatore e per me è la figura ideale. Difesa? Pavlovic è più un giocatore da Pavlovic che da Allegri, ma non è detto che non possa essere valutato anche da Allegri, anche perché entrambi hanno una forte personalità. A livello di difensori centrali magari ci sarà da inserire un altro, lo faranno solo se uscirà qualcuno. Leoni è un giocatore che ha fatto una grande crescita, ho feedback molto positivi, ma ha bisogno di esperienza e di crescere in un ambiente con meno pressioni. Ci sono tanti pro di Allegri, ma i contro riguardano la possibilità dei giovani di giocare, perché l'ambiente sta addosso. L'alternativa potrebbe essere Solet dell'Udinese o Bijol sempre dell'Udinese".