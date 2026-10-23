Il Milan avrebbe potuto avere un attacco stellare negli anni '90. A svelare il retroscena di mercato rimasto poco conosciuto fino a questo momento è Daniel Fonseca, ex attaccante uruguaiano che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Napoli, Roma, Juventus e Como.

Milan, le rivelazioni di Fonseca

Nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centravanti uruguaiano ha raccontato di essere stato vicino al trasferimento alnel '94, quando il presidenteimmaginava un tridente offensivo di altissimo livello. Una trattativa che sembrava poter decollare ma che, alla fine, si interruppe per ragioni economiche sul più bello.

Nel '94 il Napoli attraversava una grave crisi finanziaria e aveva la necessità di cedere alcuni dei suoi giocatori più forti e importanti e Fonseca, ovviamente, rientrava tra questi, attirando l'interesse di diverse big italiane, tra cui Juventus e Milan. L'attaccante ha raccontato di aver avuto un colloquio con Berlusconi, che gli avrebbe prospettato un progetto offensivo particolarmente ambizioso.

«Quello del 1994 era un Napoli che doveva vendere, stava fallendo. Mi volevano Juve e Milan, dissi di no a Moggi e andai a casa di Berlusconi. Il quale mi disse che il suo sogno era un tridente con me, Savicevic e Van Basten."

Il trasferimento però alla fine non si concretizzò. Pochi mesi dopo quell'incontro, Berlusconi scese in politica e il Milan decise di non procedere con un investimento così oneroso. A comunicarlo all'epoca fu Ariedo Braida, dirigente rossonero:

"Pochi mesi dopo però scese in politica, ricordo ancora la telefonata di Braida: “Mi dispiace Daniel, non possiamo più spendere 25 milioni per prenderti”. La gente cosa avrebbe detto? Ci provò anche l’Inter, ma offriva due giocatori e nel frattempo la Juve aveva preso Boksic. Così l’unico che aveva i soldi era Franco Sensi. Un po’ di rammarico per non essere andato al Milan mi è rimasto. La vita è fatta di momenti. Ma ho scoperto Roma…».

Il Palmares di Fonseca

1 Supercoppa Italiana

1 Scudeto

1 campionato uruguaiano

1 Coppa libertadores

1 Coppa Intercontinentale

1 Coppa Interamericana

1 Recoba Sudamericana

1 Coppa Interrotto UEFA

1 Copa America con la Nazionale

Nel corso della sua lunga carriera,ha conquistato comunque diversi trofei nonostante il suo mancato trasferimento in rossonero, sia a livello di club sia con la nazionale uruguaiana. Tra i successi più importanti figurano il campionato e la Supercoppa italiana vinti con laoltre ai prestigiosi trionfi internazionali tenuti con il Montevideo: