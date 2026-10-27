Vigilia di Milan-Bologna con una lunghissima lista di indisponibili per Rúben Amorim. Il punto sui recuperi per il derby e le novità nella probabile formazione
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
Domani pomeriggio, mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30, il Milan di Rúben Amorim riceverà a 'San Siro' il Bologna di Raffaele Palladino per la 9^ giornata della Serie A 2026-2027, primo turno infrasettimanale di campionato in questa stagione, e lo farà con un'infermeria piena di giocatori infortunati.
Infortuni Milan: chi salta il Bologna e le speranze per il derbyMario Gila (infiammazione alla caviglia sinistra), Diego Moreira (affaticamento al flessore sinistro) e Adrien Rabiot (affaticamento al polpaccio destro), dopo aver saltato la sfida vinta per 2-0 dal Diavolo sul campo dell'Udinese, saranno assenti anche in quella contro i rossoblu.
Amorim spera di recuperarli in tempo per il derby di sabato sera, motivo per cui nessuno di loro sarà rischiato domani contro il Bologna. Le ultime sulle condizioni dell'infermeria rossonera:
- Gila e Moreira: hanno ottime chance di recupero in vista della sfida contro l'Inter.
- Rabiot: c'è meno ottimismo; il polpaccio è un muscolo delicato e il francese potrebbe tornare direttamente a inizio novembre.
- I lungodegenti: restano ancora ai box Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze.
- Loftus-Cheek: come noto, l'inglese si è aggiunto alla lista per una lesione al flessore mediale e ne avrà per almeno un mese.
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Probabile formazione Milan-Bologna: le scelte di Rúben AmorimConsiderata l'emergenza, è verosimile che la formazione del Milan per il match contro i felsinei sia molto simile a quella vista ad Udine nel weekend. Nel 4-4-1-1 disegnato dal tecnico portoghese sono previsti soltanto due cambi possibili:
- In difesa: Pervis Estupiñán è in pole position per sostituire Sankhoun Diawara nel ruolo di terzino sinistro.
- A centrocampo: Yunus Musah scalpita per una maglia dal 1' al fine di far rifiatare Luka Modrić, rimasto in campo per tutti i 90' al 'Bluenergy Stadium' contro i friulani.
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