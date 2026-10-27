Vigilia di Milan-Bologna con una lunghissima lista di indisponibili per Rúben Amorim. Il punto sui recuperi per il derby e le novità nella probabile formazione

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video

Domani pomeriggio, mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30, il Milan di Rúben Amorim riceverà a 'San Siro' il Bologna di Raffaele Palladino per la 9^ giornata della Serie A 2026-2027, primo turno infrasettimanale di campionato in questa stagione, e lo farà con un'infermeria piena di giocatori infortunati.

Infortuni Milan: chi salta il Bologna e le speranze per il derby

Mario Gila (infiammazione alla caviglia sinistra), Diego Moreira (affaticamento al flessore sinistro) e Adrien Rabiot (affaticamento al polpaccio destro), dopo aver saltato la sfida vinta per 2-0 dal Diavolo sul campo dell'Udinese, saranno assenti anche in quella contro i rossoblu.
Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot (giocatori AC Milan) sono infortunati e salteranno Milan-Bologna (Serie A 2026-2027) di domani sera a 'San Siro'

Amorim spera di recuperarli in tempo per il derby di sabato sera, motivo per cui nessuno di loro sarà rischiato domani contro il Bologna. Le ultime sulle condizioni dell'infermeria rossonera:

  • Gila e Moreira: hanno ottime chance di recupero in vista della sfida contro l'Inter.
  • Rabiot: c'è meno ottimismo; il polpaccio è un muscolo delicato e il francese potrebbe tornare direttamente a inizio novembre.
  • I lungodegenti: restano ancora ai box Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze.
  • Loftus-Cheek: come noto, l'inglese si è aggiunto alla lista per una lesione al flessore mediale e ne avrà per almeno un mese.

Probabile formazione Milan-Bologna: le scelte di Rúben Amorim

Considerata l'emergenza, è verosimile che la formazione del Milan per il match contro i felsinei sia molto simile a quella vista ad Udine nel weekend. Nel 4-4-1-1 disegnato dal tecnico portoghese sono previsti soltanto due cambi possibili:
  • In difesa: Pervis Estupiñán è in pole position per sostituire Sankhoun Diawara nel ruolo di terzino sinistro.
  • A centrocampo: Yunus Musah scalpita per una maglia dal 1' al fine di far rifiatare Luka Modrić, rimasto in campo per tutti i 90' al 'Bluenergy Stadium' contro i friulani.

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