Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video

Domani pomeriggio, mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30, il Milan di Rúben Amorim riceverà a 'San Siro' il Bologna di Raffaele Palladino per la 9^ giornata della Serie A 2026-2027, primo turno infrasettimanale di campionato in questa stagione, e lo farà con un'infermeria piena di giocatori infortunati.

Infortuni Milan: chi salta il Bologna e le speranze per il derby

(infiammazione alla caviglia sinistra),(affaticamento al flessore sinistro) e(affaticamento al polpaccio destro), dopo aver saltato la sfida vinta per 2-0 dal Diavolo sul campo dell'Udinese, saranno assenti anche in quella contro i rossoblu.

Amorim spera di recuperarli in tempo per il derby di sabato sera, motivo per cui nessuno di loro sarà rischiato domani contro il Bologna. Le ultime sulle condizioni dell'infermeria rossonera:

Gila e Moreira : hanno ottime chance di recupero in vista della sfida contro l'Inter.

: hanno ottime chance di recupero in vista della sfida contro l'Inter. Rabiot : c'è meno ottimismo; il polpaccio è un muscolo delicato e il francese potrebbe tornare direttamente a inizio novembre.

: c'è meno ottimismo; il polpaccio è un muscolo delicato e il francese potrebbe tornare direttamente a inizio novembre. I lungodegenti : restano ancora ai box Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze.

: restano ancora ai box Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze. Loftus-Cheek: come noto, l'inglese si è aggiunto alla lista per una lesione al flessore mediale e ne avrà per almeno un mese.

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Probabile formazione Milan-Bologna: le scelte di Rúben Amorim

In difesa : Pervis Estupiñán è in pole position per sostituire Sankhoun Diawara nel ruolo di terzino sinistro.

: Pervis Estupiñán è in pole position per sostituire Sankhoun Diawara nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo: Yunus Musah scalpita per una maglia dal 1' al fine di far rifiatare Luka Modrić, rimasto in campo per tutti i 90' al 'Bluenergy Stadium' contro i friulani.

Considerata l'emergenza, è verosimile che la formazione del Milan per il match contro i felsinei sia molto simile a quella vista ad Udine nel weekend. Neldisegnato dal tecnico portoghese sono previsti soltanto due cambi possibili: