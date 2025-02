Il papà di Gimenez: “Il Milan è entrato presto nella nostra casa, un’emozione San Siro”

Christian 'Chaco' Gimenez , papà di Santiago , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul figlio verso Feyenoord - Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Sulla spinta di Santi per il Diavolo: "Sì, mentre loro chiudevano l'affare, Santi ha continuato a giocare e il suo focus era solo su quello. Il calcio e il Milan in casa nostra sono entrati molto presto: Ibrahimovic, Ronaldinho, Kakà e Inzaghi erano suoi idoli quando era piccolo. Così come amava già i tifosi rossoneri e lo spettacolo dello stadio. Trovarci a San Siro, incontrare in tribuna personaggi del calibro di Baresi, Dida, Shevchenko, e poi i compagni di squadra: tutto ci ha impressionato".