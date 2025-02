Il papà di Gimenez: “Ha la passione per raggiungere i suoi obiettivi. Al Milan è felice”

Christian 'Chaco' Gimenez , papà di Santiago , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul figlio verso Feyenoord - Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Sull'orgoglio paterno: "Santiago è incredibile, ci rende molto felici, viviamo emozioni grandissime. Crediamo possa raggiungere gli obiettivi che si è prefissato come calciatore. Porta dedizione, passione per quello che fa, è un professionista in ogni senso della parola. Oggi al Milan è molto contento del gruppo e dello staff tecnico, della società che è una società incredibile".