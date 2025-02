Il papà di Gimenez: “Conceicao aiuterà Santiago, il Milan valorizzerà il suo talento”

Christian 'Chaco' Gimenez , papà di Santiago , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul figlio verso Feyenoord - Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Su Conceicao: "L’allenatore ha molta esperienza ed è esigente in tutto: questo aiuterà mio figlio a crescere. Così come il modello e la proposta di gioco del Milan possono valorizzarlo. Il consiglio che gli do io è di giocare sempre con la determinazione che ha: avrà compagni di grande qualità, un vantaggio per tutti“. LEGGI ANCHE: Milan, ricordi Zagabria? Cosa migliorare in attacco col Feyenoord. Parlano i numeri>>>